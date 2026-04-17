Η Λαμπροτρίτη στην Πάτρα - Στη Θεία λειτουργία στο Γηροκομειό ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Την Τρίτη του Πάσχα (φέτος 14-4-2026), η πόλη της Πάτρας τιμά την Παναγία Μητέρα του Ἀναστάντος Κυρίου μας, μὲ αναστάσιμη, πανηγυρική, λειτουργικὴ Σύναξη, στὸ περίπτυστο καὶ ἱστορικὸ Μοναστήρι της, τὸ ἐπιλεγόμενον «τῆς Γηροκομήτισσας Παναγίας» & το οποῖο κατὰ την παράδοση, ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο, ἔνδοξο Μεγαλομάρτυρα Ἀρτέμιον, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη, τὸ 357 μ.Χ. ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Κωνστάντιο, στὴν Πάτρα γιὰ νὰ πὰρει τὰ Λείψανα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ νὰ τὰ μεταφὲρει στὴν Κωνσταντινούπολη.

Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν, μὲ συλλειτουργούς τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Συμεών, πατέρες τῆς Μονῆς καὶ ἄλλους Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στὸ κήρυγμά του, μίλησε γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἑορτῆς, γιὰ τὴν σύναξη τῶν πιστῶν δηλαδή, ἡ ὁποία ἐπιτελεῖται εἰς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἠξιώθη νὰ ἴδῃ πρώτη τὸν Ἀναστάντα Κύριο καὶ ἀνέλυσε θεολογικῶς τὸ θέμα αὐτό.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιὰ τοὺς Ἁγίους Νεοφανεῖς, Νεομάρτυρας Ραφαήλ, Νικόλαον καὶ Εἰρήνην, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν στὴν Λέσβο, τὸ 1463 κατακρεουργηθέντες ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ οἱ ὁποῖοι ἐγνώρισαν τὴν ὕπαρξή τους καὶ φανέρωσαν τὰ χαριτόβρυτα Λείψανά τους, μέσα ἀπὸ θαυμαστὰ γεγονότα, κατὰ τὰ ἔτη 1959 – 1960.

Ἐπίσης μίλησε μὲ συγκινητικὰ λόγια γιὰ τὸν Ἅγιον, ἔνδοξον, Νεομάρτυρα Δημήτριον τὸν ἐν Τριπόλει μαρτυρήσαντα, τὴν 14ην Ἀπριλίου 1803, τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθείς ὑπὸ τῶν ἀπίστων τυράννων. Εἶπε γιὰ τὴν πρώτη ἀσματικὴ Ἀκολουθία του, ἡ ὁποία ἐγράφη, εὐθὺς μετὰ τὸ μαρτυριό του, ἀπὸ τὸν αὐτόπτην μάρτυρα, Διάκονο τότε τοῦ Μητροπολίτου Τριπολιτσᾶς Νικηφόρου, Ἰωσήφ, τὸν μετέπειτα Ἐπίσκοπον Ἀνδρούσης καὶπρῶτον Μινίστρο (Ὑπουργόν) τῆς Θρησκεὶας καὶ τῆς Παιδείας τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος.

Τὰ Λείψανα τοῦ κλεινοῦ Νεομάρτυρος, εὑρίσκονται θησαυρισμένα, στὴν Ἱερὰ καὶ σεβασμία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου των Βαρσῶν τῆς Τριπόλεως, ὅπου καὶ ὁ τάφος του. Στὸ Μοναστήρι αὐτὸ ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἔζησε 25 ἔτη ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 17 ὡς Ἡγούμενος.

Ἀκόμη ο κ.κ. Χρυσόστομος ανεφέρθηκε καὶ στοὺς, τὴν Λαμπροτρίτη κατ΄ ἔτος τιμωμένους Νεομάρτυρες – Παιδομάρτυρες τῶν Πατρῶν, Χριστόδουλον καὶ Ἀναστασίαν, παιδιὰ 14 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν φρικτὴ σφαγὴ τῶν Πατρῶν, τὴν Κυριακή των Βαΐων, 3 Ἀπριλίου 1821, ὁμολόγησαν Ἰησοῦν Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα, κατέπτυσαν τὴν πλάνην καὶ διαβολικὴν θρησκείαν τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ ἠξιώθησαν μαρτυρικοῦ θανάτου, τιμώμενοι κατ΄ ἔτος τὴν Τρίτη τοῦ Πάσχα στὴν Πάτρα.

Παρεκκλήσιό τους εὑρίσκεται στὴν Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων, Πατρῶν.

Πρὸ τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Πατρών προεχείρισε Οἰκονόμον τὸν εὐλαβέστατον Πρεσβύτερον Νικόλαον Παρασκευόπουλον, Ἐφημέρον Λιμνοχωρίου, συμπληρώσαντα τὴν Τρίτη τοῦ Πάσχα, τεσσαρακονταετίαν ὅλην Ἱερωσύνης, χειροτονηθείς τὴν Τρίτη τοῦ Πάσχα 1985, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Παναγίας Γηροκομητίσσης, ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν, Νικοδήμου Βαλληνδρά.

Τέλος ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἱερούργησε καὶ κήρυξε Ἀναστάσιμα καὶ ἑορταστικὰτὸν θεῖο λόγον, ἀναφερθεὶς στὸ βίο καὶ τὸ μαρτύριο τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, στὸ ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν.