Το φιλμ τρόμου "Ο Επιβάτης" από 21 Μαΐου στις Ελληνικές αίθουσες

Το νέο φιλμ τρόμου με τίτλο "Passenger" σε σκηνοθεσία του 53χρονου Νορβηγού δημιουργού André Øvredal, βγαίνει στις 22-5-2026 στις ΗΠΑ από την Paramount Pictures ενώ στη χώρα μας θα κάνει πρεμιέρα μία μέρα πριν στις 21-5 σε διανομή από την Feelgood.

Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν.

Σκηνοθεσία: André Øvredal

Πρωταγωνιστούν οι: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo. Η 65χρονη Μελίσα Λίο κέρδισε το 2010, βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου για την ταινία του Ντέιβιντ Ο' Ράσελ, "The Fighter".

Οι Walter Hamada και Gary Dauberman είναι οι παραγωγοί του φιλμ.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Ο André Øvredal είχε γυρίσει το 2023, την περιπέτεια τρόμου "The Last Voyage of the Demeter" που έφτασε σε εισπράξεις τα 22 εκατ. δολάρια, ταινία που είχε προβληθεί και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε.

