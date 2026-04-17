Πάτρα: Γεμάτος παραστάσεις ο Απρίλιος στο θέατρο act

Τρομερός Απρίλιος στο θέατρο act της Πάτρας (σκάλες Γεροκωστοπούλου), αναφέρει ανάρτηση στη σελίδα του θεάτρου στο facebook.

Εκτός από "Το όνομά μου είναι Rachel Corrie" με τη Δώρα Τσάγκα που παίζεται και απόψε Τετάρτη 17-4 στις 21.30 στο θέατρο act, το πρόγραμμα έως το τέλος του μήνα και αρχές Μαΐου περιλαμβάνει τα εξής:

18-19 Απριλίου: «Νέκυια Λ’ ραψωδία» - Ομήρου Οδύσσεια στο Θέατρο act, με την Άσπα Κυρίμη,

19 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, Περιπέτειες στη μπαλονούπολη με το Γιώργο Μαγκίνη,

20 Απριλίου: Μιχάλης Σεβαστέρης Stand Up Comedy BEST OF, στις 21.00,

22 Απριλίου: Angelos Spiliopoulos Stand Up Comedy,

23 Απριλίου: Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ Quiz Night στις 20.00, με την Πατρινής καταγωγής καλλιτέχνιδα Σμαράγδα,

24-25-26 Απριλίου: Shakespeare μία ώρα & κάτι… - Από το Θεατρικό Εργαστήρι Ομπρέλα,

26 Απριλίου: Απόλαυσις στη Γειτονιά του Αλ. Παπαδιαμάντη - Από τον θίασο Νι, το τελικό,

27-28 Απριλίου: REC θεατρική παράσταση της Μελίνας Καριώρη και 29-30 Απριλίου & 1-2-3 Μαΐου Ποιος σκότωσε τον Νικολάι Θεατρική Παράσταση από την ομάδα Black Sheep.

Περισσότερες πληροφορίες: 2610272037 & 6936122263 στο Θέατρο act.