Πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία: Δε μιλάω για F-35 γιατί θα μου απαγορεύσουν να πάω στη Μύκονο

«Το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δε θα επιχειρήσω καν να αναφερθώ, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»
O πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, προσέγγισε με έναν ιδαίτερο τρόπο το θέμα των F-35 και τις ελληνοτουρικές σχέσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μιλήσει για το θέμα «επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».
Συγκεκριμένα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία που συμμέχει το φόρουμ τη Αττάλειας, δήλωσε αρχικά: «Νομίζω ότι σύντομα θα δείτε ότι θα λυθεί το θέμα με τους S-400 να έχει λυθεί».
Tο ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα ιστορικό ζήτημα
«Από την οπτική γωνία της χώρας μου, η ένταξη σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι μια χαρά. Η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα επιχειρήσω καν να αναφερθώ, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».
