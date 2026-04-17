Η περιπέτεια "Ο Σερίφης" με τον Bob Odenkirk από 23-4 στις Ελληνικές αίθουσες

H περιπέτεια με τίτλο " Normal-Ο Σερίφης" με τον Bob Odenkirk, βγαίνει στις 23 Απριλίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ.

Ένας σερίφης με δύσκολο παρελθόν, μετακομίζει σε μια μικρή, φαινομενικά ήσυχη πόλη της αμερικανικής ενδοχώρας για να πάρει μια «ανάσα» από προσωπικά και ηθικά τραύματα.

Όταν όμως μια αποτυχημένη ληστεία τράπεζας διακόπτει την ηρεμία, ένα σκοτεινό μυστικό βγαίνει κατά λάθος στην επιφάνεια, και ο σερίφης ανακαλύπτει πως η πόλη Normal μόνο «normal» δεν είναι.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Ben Wheatley

Σενάριο: Derek Kolstad, Bob Odenkirk.

Πρωταγωνιστούν οι: Bob Odenkirk, Lena Headey, Henry Winkler, Reena Jolly, Brendan Fletcher.

Η ταινία "Ο Σερίφης" είναι ένα καταιγιστικό neo-western με χιούμορ, μυστήριο και εκρηκτική δράση, που ενώνει ξανά τον 63χρονο ηθοποιό Bob Odenkirk με τον δημιουργό του John Wick και σεναριογράφο Derek Kolstad και τον παραγωγό Marc Provissiero (ομάδα του φιλμ "Nobody" του 2021 σε σκηνοθεσία Ilya Naishuller).

Ο Bob Odenkirk είναι στην ταινία ένας απλός αναπληρωματικός σερίφης με ένα ταραγμένο παρελθόν, ο οποίος, αφού μετακομίζει σε μια μικρή, ήσυχη πόλη, αντιδρά σε μια ληστεία τράπεζας και άθελά του ανακαλύπτει κάτι πολύ πιο εκρηκτικό. Για τον σερίφη Ulysses (Odenkirk), η προσωρινή του τοποθέτηση στην γραφική πόλη Normal της μεσοδυτικής Αμερικής υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα τόσο από τα συζυγικά του προβλήματα όσο και από τα πρόσφατα ηθικά τραύματα που υπέστη κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αλλά όταν μια αποτυχημένη ληστεία τράπεζας διακόπτει τον ήρεμο ρυθμό του δήμου, ένα σκοτεινό μυστικό αποκαλύπτεται ακούσια και ο Ulysses σύντομα ανακαλύπτει ότι η πόλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όνομά της.

Ο Bob Odenkirk είναι ο Σερίφης Ulysses, ο Henry Winkler είναι ο Δήμαρχος και η Lena Headey, η Moira.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Toronto International Film Festival 2025 και την αμερικανική πρεμιέρα της στο SXSW 2026.

Ο σκηνοθέτης Ben Wheatley περιγράφει το "Normal" (βγαίνει 17-4 στις ΗΠΑ) ως ένα «ανεστραμμένο High Noon», όπου αντί ο σερίφης να πολεμά τους “κακούς” που έρχονται στην πόλη, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ίδια την κοινότητα. Παράλληλα, ο Wheatley και η ομάδα του έθεσαν ως βασικό στόχο η δράση να είναι όσο γίνεται πιο “γειωμένη” και πρακτική, με έμφαση στο in-camera αποτέλεσμα και ελάχιστη χρήση CGI, ώστε η ταινία να κρατά την αίσθηση του κλασικού γουέστερν αλλά με σύγχρονο ηθικό γκρίζο.

Από την πλευρά των παραγωγών, Marc Provissiero, Bob Odenkirk και Derek Kolstad τονίζουν ότι αγαπούν να δουλεύουν μέσα σε αναγνωρίσιμα είδη για να φτιάχνουν ιστορίες με συναίσθημα, χιούμορ και δράση, όπου η ένταση λειτουργεί καλύτερα όταν το κοινό νοιάζεται πραγματικά για τον χαρακτήρα που βρίσκεται στο κέντρο της.

Να προσθέσουμε πως η ταινία γυρίστηκε στον Καναδά, με βάση το Winnipeg (Manitoba), αξιοποιώντας το τοπίο των πεδιάδων και μικρών πόλεων για να χτιστεί ο κόσμος του “Normal” ως ένα μωσαϊκό τοποθεσιών (διαφορετικές μικρές πόλεις και κατασκευασμένα σκηνικά που συνθέτουν τελικά μία ενιαία «πόλη»).

Κομβικό στοιχείο της ταινίας είναι και η χιονοθύελλα που «ανεβαίνει» μαζί με τη δράση: η παραγωγή επένδυσε σε πρακτικά εφέ και τεχνικές “στο γύρισμα” για να αποδοθεί ρεαλιστικά η καταιγίδα, ενισχύοντας την αίσθηση ενός σύγχρονου γουέστερν πιο τραχύ, σωματικού και άμεσου.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

*Ο Bob Odenkirk είναι και εκ των παραγωγών της ταινίας.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ