"Χακαρίστηκε" η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ - Τι ισχύει για το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί η νέα εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση ηλικίας στο διαδίκτυο, καθώς ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εντόπισαν σημαντικά κενά ασφαλείας, λίγες μόλις ώρες μετά την παρουσίασή της στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει ότι το εργαλείο είναι «τεχνικά έτοιμο» και σύντομα θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων σε social media και πορνογραφικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, ειδικοί που εξέτασαν τον ανοιχτό κώδικα της εφαρμογής στο GitHub έκαναν λόγο για σοβαρές αδυναμίες.

Ο σύμβουλος κυβερνοασφάλειας Πολ Μουρ ανέφερε ότι η εφαρμογή αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στη συσκευή του χρήστη χωρίς επαρκή προστασία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κατάφερε να την «σπάσει» σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Αντίστοιχα, ο Γάλλος ethical hacker (ειδικός κυβερνοασφάλειας που εντοπίζει κενά σε συστήματα με στόχο τη βελτίωσή τους), Μπατίστ Ρομπέρ, επιβεβαίωσε τα προβλήματα, σημειώνοντας ότι μπορεί να παρακαμφθεί ακόμη και η βιομετρική ταυτοποίηση.

«Δώσε το κινητό στον ανιψιό σου και περνάει για ενήλικος»

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που έδωσε ο ερευνητής κρυπτογραφίας Ολιβιέ Μπλαζί: «Αν κατεβάσω την εφαρμογή και αποδείξω ότι είμαι άνω των 18, ο ανιψιός μου μπορεί απλώς να πάρει το κινητό μου και να τη χρησιμοποιήσει για να αποδείξει ότι είναι και αυτός άνω των 18».

Η Κομισιόν, πάντως, επιμένει ότι η εφαρμογή είναι «τεχνικά έτοιμη», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται ακόμη για demo έκδοση που θα βελτιώνεται συνεχώς.

Πολιτική πίεση και διχασμός για την προστασία των ανηλίκων

Η υπόθεση εξελίσσεται σε επικοινωνιακό πρόβλημα για τις Βρυξέλλες, αλλά πίσω από αυτήν αναδεικνύεται μια βαθύτερη σύγκρουση: πώς μπορούν να προστατευτούν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο χωρίς να θυσιαστεί η ιδιωτικότητα των χρηστών.

Η ΕΕ και αρκετά κράτη-μέλη προωθούν λύσεις επαλήθευσης ηλικίας, ενώ χώρες όπως η Αυστραλία έχουν ήδη προχωρήσει σε αυστηρούς περιορισμούς για τη χρήση social media από ανηλίκους.

Παρόλα αυτά, ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη ώριμη, ενώ επισημαίνουν ότι τέτοια μέτρα μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν, για παράδειγμα μέσω VPN.

«Μισοτελειωμένη λύση» και ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Περισσότεροι από 400 ειδικοί σε θέματα ιδιωτικότητας είχαν ήδη ζητήσει την αναστολή της εφαρμογής, μέχρι να υπάρξει σαφής επιστημονική συναίνεση για τα οφέλη και τους κινδύνους της.

Ευρωπαίοι πολιτικοί κάνουν λόγο για βιαστική υλοποίηση υπό πολιτική πίεση, με τη Γερμανίδα ευρωβουλευτή Μπίργκιτ Ζίπελ να χαρακτηρίζει την εφαρμογή «μισοτελειωμένη λύση που δεν ανταποκρίνεται στα ίδια τα πρότυπα της ΕΕ».

Τι ισχύει για την Ελλάδα – Καμία σχέση με το Kids Wallet ή το Gov.gr Wallet

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκαθαρίζει ότι τα δημοσιεύματα περί «χακαρίσματος της ευρωπαϊκής εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας» δεν αφορούν σε καμία περίπτωση τις ελληνικές εφαρμογές.

Όπως τονίζεται, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το Kids Wallet ή το Gov.gr Wallet, τα οποία αποτελούν τελείως ξεχωριστές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στις ελληνικές εφαρμογές εφαρμόζονται πλήρως όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.