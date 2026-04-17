Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη απειλεί με νέο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει ποτέ ξανά σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο πίεσης σε βάρος της διεθνούς κοινότητας.

Είναι μία υπέροχη και λαμπρή μέρα για τον κόσμο, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Fars πως εάν ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες: «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που αφορά το Ιράν παραμένει σε ισχύ «έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Τεχεράνη».

Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ με αφορμή τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως απέρριψε προσφορά βοήθειας από τους Συμμάχους, πρόσθεσε πως - με τη βοήθεια των ΗΠΑ - το Ιράν αποναρκοθέτησε τα Στενά και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, έλαβα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι απέρριψε την προσφορά της Συμμαχίας, δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται εμπλοκή της, εκτός εάν επιθυμεί να μεταφέρει πετρέλαιο. «Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε – ένας χάρτινος τίγρης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο» του εναντίον της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, διαμηνύοντας ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες για την «αποδόμηση» της οργάνωσης, λίγες ώρες μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας.

«Με την παράκληση του φίλου μου, του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο αλλάξαμε τη Μέση Ανατολή και φέραμε τεράστιες επιτυχίες, συμφωνήσαμε σε εκεχειρία προσωρινής διάρκειας στον Λίβανο. Με την παράκλησή του, δίνεται η ευκαιρία να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατιωτική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου» τόνισε αρχικά ο Νετανιάχου.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα του σχεδιάζει περαιτέρω κινήσεις για την αντιμετώπιση της απειλής από ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος παραμένει η πλήρης «διάλυση της Χεζμπολάχ».