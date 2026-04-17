Πάτρα: Απόψε ο Mikeius με το Stand Up Comedy Show “Incorrect”

Ο Mikeius με το Stand Up Comedy Show με τίτλο “Incorrect” θα είναι απόψε Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στις 21.30 στην Πάτρα στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον, στη Γούναρη 34 και Κανακάρη.

Νέα κωμική παράσταση, νέα κείμενα, ίδιο πάθος κατά της κορεκτίλας αυτή την φορά στην Πάτρα!

Την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Πάνθεον.

Ώρα έναρξης: 21.30

Εισιτήρια προπωλούνται 13 ευρώ μέσω του More.com, του δικτύου καταστημάτων Public και στο ταμείο του Πάνθεον την ημέρα της παράστασης.

Τα έχουμε ξαναπεί για τον Mikeius, για την συνεισφορά του στην Youtube κοινότητα αλλά και πόσο αγαπάει…να τον μισεί κόσμος και κοσμάκης, ανά την επικράτεια, είτε παρακολουθεί τα «ΜΠΡΑΦ», είτε τον ακολουθεί σε κάποιο social media του.

Όπως και να έχει η προηγούμενη παράσταση του με τίτλο “#CancelMikeius” ακολουθήθηκε από χιλιάδες κόσμο σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αγαπήθηκε και έγινε για άλλη μία φορά αφορμή, για να θυμηθούμε πως η σκληρή γλώσσα, καμιά φορά κρύβει τις μεγαλύτερες αλήθειες.

Το σωτήριο έτος 2025 λοιπόν, ο master του Politically Incorrect, φέρνει νέα κείμενα, νέες σκέψεις και ιστορίες, έχοντας απέναντι έναν πλανήτη, που μέρα με τη μέρα βρίσκεται απέναντι στις ίδιες της επιλογές του περί πολιτικής ορθότητας.

Με κοφτερό λόγο και την χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ο Mikeius, βάζει το χιούμορ ως απαραίτητο αλατοπίπερο, απέναντι σε έννοιες, πολιτικές και φόρμες που έχουμε συνηθίσει να φοβόμαστε να ακουμπήσουμε, μήπως χαρακτηριστούμε αρνητικά.

Τίποτα δεν ξεφεύγει από την κοφτερή ματιά του Mikeius, τίποτα δεν μένει ασχολίαστο και αν μη τι άλλο θα μας κάνει για άλλη μια φορά να επαναξιολογήσουμε τον όρο «Incorrect».