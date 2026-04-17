Νεκρή ανήλικη στη Διώρυγα της Κορίνθου: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως - Η 17χρονη είχε αφήσει σημείωμα

Ξετυλίγεται σταδιακά το «κουβάρι» της υπόθεσης-θρίλερ με την 17χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είχε αφήσει πίσω της σημείωμα στο οποίο φέρεται να περιγράφει τις προθέσεις της.

Η ανήλικη κοπέλα, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης (16/04). Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις Αρχές.

Σύμφωνα με το ethnos.gr η 17χρονη κάλεσε ταξί και μετέβη στα ΚΤΕΛ, από όπου συνέχισε προς την Πελοπόννησο. Το κινητό της τηλέφωνο παρέμεινε απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ενεργοποιήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα κοντά στην Κόρινθο.

Η σορός της 17χρονης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας, στην είσοδο της Διώρυγας Κορίνθου, και ανασύρθηκε με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για ταυτοποίηση.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο του σημειώματος σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».