«The Dog Stars»: Ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Τζος Μπρόλιν στη νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη ματιά από το καινούριο φιλμ με τίτλο «The Dog Stars», ένα μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ που φέρει την υπογραφή του 88χρονου Βρετανού σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott), δημιουργού του βραβευμένου με Όσκαρ καλύτερης ταινίας "Gladiator-Ο Μονομάχος" (2000).

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ (Peter Heller) και σε διασκευή του Μαρκ Λ. Σμιθ (Mark L. Smith) το φιλμ «The Dog Stars» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 28 Αυγούστου 2026.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το κοινό του CinemaCon στο Λας Βέγκας, ο θρυλικός σκηνοθέτης δήλωσε: «Η κινηματογραφική μεταφορά είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για τη μεγάλη οθόνη. Ελπίζω ότι κάθε πλάνο θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους».

Στην ταινία παίζουν ο νέος σούπερ σταρ Τζέικομπ Ελόρντι και ο 58χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζος Μπρόλιν καθώς & η Margaret Qualley, η βραβευμένη με Όσκαρ β' ρόλου, Allison Janney και ο Guy Pearce του φιλμ "Memento" (2000).

Η Margaret Qualley που είναι κόρη της γνωστής ηθοποιού Άντι Μακ Ντάουελ, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο στις ταινίες του "Poor Things" (2023) και "Kinds of Kindness" (2024), ενώ προτάθηκε για την Golden Globe-Χρυσή Σφαίρα β' ρόλου για την ερμηνεία της στο "The Substance" (2024) πλάι στην Ντέμι Μουρ.

Το σενάριο του "The Dog Stars" έχει να κάνει με ένα ζοφερό μέλλον όπου μία πανδημία γρίπης έχει σαρώσει την ανθρωπότητα.

Ο 28χρονος Αυστραλός ηθοποιός Jacob Elordi υποδύεται τον Hig, έναν πρώην πολιτικό πιλότο πιλότο που ζει με τον σκύλο του & προσπαθεί να επιβιώσει. Ο Τζος Μπρόλιν ενσαρκώνει τον ρόλο του Μπάνγκλεϊ, ενός πρώην πεζοναύτη. Ο Ελόρντι φέτος πραγματικά πρωταγωνίστησε καθώς έπαιξε στην ρομαντική, δραματική ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη" που είδαμε και στην Πάτρα, ενώ για το ρόλο του στο "Φράνκενσταϊν" του Guillermo del Toro, προτάθηκε φέτος για Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου β' ανδρικού αλλά έχασε από τον Σον Πεν του "Μια Μάχη μετά την άλλη".

Τέλος ο Ridley Scott που παραμένει ενεργός κινηματογραφικά έχει στο παρελθόν διεκδικήσει 3 φορές το Όσκαρ σκηνοθεσίας, για τις ταινίες του Thelma & Louise το 1991, Gladiator και Black Hawk Down το 2002.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ