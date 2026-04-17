Τραμπ: Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Αρκετά πια

Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Του έχει απαγορευτεί να το κάνει από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!». Αυτό δήλωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ίδια ανάρτηση, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα χειριστούν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Τραμπ χαιρέτισε την ανακοίνωση της Τεχεράνης να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ αλλά τόνισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ μόνο σε σχέση με το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μας με το Ιράν κατά 100%», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα».