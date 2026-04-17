Θάνατος 19χρονης - Κεφαλονιά: «Δεν έκανα χρήση ουσιών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο» ισχυρίζεται ο 22χρονος

Την ώρα που φίλοι, γνωστοί και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην αδικοχαμένη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, που «έφυγε» από ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης, οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης βρέθηκαν ενώπιων του ανακριτή.

Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ρίχνοντας τα όλα στο θύμα.

Πρόκειται για τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς με την οποία νοίκιασαν το μοιραίο κατάλυμα στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών και φερόμενος dealer που τους προμήθευσε την κοκαΐνη, καθώς και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κατέβασε μαζί με τον αρσιβαρίστα την 19χρονη από το δωμάτιο στον δρόμο στο Αργοστόλι, όπου την εγκατέλειψαν λιπόθυμη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις του 23χρονου και του 26χρονου, η Μυρτώ ήταν εκείνη που ήθελε να κλείσει το Airbnb για κάνει χρήση ναρκωτικών μαζί με τον φίλο της, για αυτό ήρθαν σε επικοινωνία με τον αρσιβαρίστα ο οποίος τους έφερε την κοκαΐνη – δύο φορές όπως ανέφεραν επειδή η 19χρονη επέμενε να πάρει περισσότερη δόση.

Όσον αφορά τον 22χρονο που φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό να μπαίνει στο δωμάτιο γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, παραμένει άγνωστος ο ρόλος του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο τυχαία, στο ίδιο κατάλυμα, με μια κοπέλα. Όταν άκουσε φωνές από το φωμάτιο όπου βρισκόταν η Μυρτώ με τους 2 κατηγορούμενους, πήγε να δει τι συνέβη και σύμφωνα με τον ίδιο, βοήθησε να κατεβάσουν την 19χρονη κάτω στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

«Εγώ δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή κανόνισα μα βρεθώ με την 19χρονη και τους άλλους δύο. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για δω άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί για τις μέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ, ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 για να ζητήσουν βοήθεια. Όντως, πήγα και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι όταν κατεβαίνω τις σκάλες κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν την γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις, προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο πριν. Είναι άδικες οι κατηγορίες εναντίον μου», υποστήριξε ο 22χρονος.