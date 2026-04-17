Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην γειτονική Ηλεία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε την Πααρσκευή 17-04-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και της Βουπρασίας, με σκοπό

την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Για την υλοποίηση της επιχείρησης διατέθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, καθώς και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών. Στις έρευνες παρέστη Εισαγγελικός Λειτουργός, ενώ συμμετείχε

και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• ελέγχθηκαν συνολικά -180- άτομα και -60- οχήματα,

• διενεργήθηκαν -10- κατ’ οίκον έρευνες,

• προσήχθησαν -10- άτομα και

• συνελήφθησαν -8- ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα εξής αδικήματα:

-6- άτομα για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων (παράνομη εγκατάσταση),

-1- ανήλικος για στέρηση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

-1- άτομο για ρευματοκλοπή.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά -95- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.