ΣΤΟΑ CULTURE: Ένας νέος χώρος πολιτισμού ζωντανεύει στο κέντρο της Αθήνας

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου οι δρόμοι της Πανεπιστημίου και της Σταδίου διασταυρώνονται με την ιστορία της πόλης, το εμβληματικό Αρσάκειο Μέγαρο αποκτά μια νέα πολιτιστική διάσταση.

Η ΣΤΟΑ CULTURE έρχεται να ενεργοποιήσει έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους του κέντρου, δημιουργώντας ένα νέο σημείο συνάντησης για την τέχνη, τη μουσική, τις ιδέες και τη σύγχρονη αστική δημιουργία.

Μετά την ανακαίνισή του, το ιστορικό συγκρότημα ανοίγει ξανά στο κοινό με νέες χρήσεις, μετατρέποντας το εσωτερικό του αίθριο σε έναν ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων.

Στην καρδιά της πόλης

Το Αρσάκειο Μέγαρο εκτείνεται σε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της Αθήνας.

Η πρόσβαση στον χώρο είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από τον σταθμό μετρό Πανεπιστήμιο και σε μικρή απόσταση από τον σταθμό Ομόνοια, ενώ η περιοχή εξυπηρετείται και από πολλές στάσεις λεωφορείων.

Ένας ευέλικτος Χώρος Εκδηλώσεων

Η ΣΤΟΑ CULTURE για να ενισχύσει την εμπειρία του επισκέπτη της Στοάς έχει σχεδιαστεί ως ένας πολυλειτουργικός χώρος που θα φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων – από ομιλίες και προβολές μέχρι συναυλίες, παρουσιάσεις και εταιρικά events.

Η ευελιξία αυτή καθιστά τη ΣΤΟΑ CULTURE ιδανική για εκδηλώσεις διαφορετικής κλίμακας, από μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις μέχρι πιο intimate συναντήσεις.

ΣΤΟΑ Πολιτισμού και Γαστρονομίας

Το πλήρως ανακαινισμένο Αρσάκειο Μέγαρο υποδέχεται το εγχείρημα ΣΤΟΑ και επανασυνδέεται με την πόλη και τους ανθρώπους της. Η ΣΤΟΑ έρχεται στην καθημερινότητα της Αθήνας για να γίνει σημείο αναφοράς στη γαστρονομία και στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Καλοκαίρι στο Αίθριο – art in progress

Σε επιμέλεια του Σταύρου Γασπαράτου, αναπτύσσεται από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με περισσότερες από σαράντα ημέρες εκδηλώσεων με μουσική, θέατρο, χορό και προβολές ενεργοποιώντας τον χώρο σε διαφορετικές χρονικές ζώνες και ποικίλα κοινά.

Ένα διαφορετικό studio στο κέντρο της Αθήνας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία στο εγχείρημα είναι το POV Urban Studio, ένας ανοιχτός δημιουργικός χώρος παραγωγής περιεχομένου μέσα στον αστικό ιστό. Σχεδιασμένο ως τόπος συνάντησης δημιουργών, brands και κοινού, το studio θα φιλοξενεί μουσικές συνεδρίες, podcasts και videocasts, DJ sets και radio-style broadcasts, αλλά και ηχογραφήσεις σε συνεργασία με δισκογραφικές εταιρείες. Παράλληλα, αποτελεί χώρο ανάπτυξης ειδικών project, ενώ θα φιλοξενεί γνωστούς και νέους μουσικούς, private events, listening parties και παραγωγές ηχογράφησης και μετάδοσης.