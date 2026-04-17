Ολυμπία Οδός: Αποκατάσταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον κόμβο Σελιανιτίκων

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Με την ολοκλήρωση των διελεύσεων υπερμεγεθών-υπέρβαρων οχημάτων μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον κόμβο Σελιανιτίκων (Χ.Θ. 180,5) και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των παρεμβάσεων που είχαν γίνει στην περιοχή, θα αποκλειστούν η είσοδος και η έξοδος του κόμβου Σελιανιτίκων στην κατεύθυνση προς Πάτρα, από το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 έως το αργότερο, τα μεσάνυχτα της Κυριακής 26 Απριλίου 2026.
Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού:
- η κυκλοφορία από Αθήνα προς Σελιανίτικα θα εξυπηρετείται από τον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο «Αίγιο Δυτικός» (Χ.Θ. 176,6) ενώ
- η κυκλοφορία από Σελιανίτικα προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από τον επόμενο ανισόπεδο κόμβο Δρεπάνου (Χ.Θ. 197,1)
σύμφωνα με το ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.
Αυστηρό πλαίσιο στις παραλίες- Τι λέει στο thebest ο Τάκης Ματθαιόπουλος για ξαπλώστρες και αιγιαλό
Κόρινθος: Βρήκαν σορό 17χρονης να επιπλέει στη Διώρυγα
Έτσι θα είναι το ξύλινο θέατρο που θα δημιουργηθεί στο Έλος της Αγυιάς- Πότε θα παραδοθεί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr