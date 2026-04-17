Ολυμπία Οδός: Αποκατάσταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον κόμβο Σελιανιτίκων

Με την ολοκλήρωση των διελεύσεων υπερμεγεθών-υπέρβαρων οχημάτων μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον κόμβο Σελιανιτίκων (Χ.Θ. 180,5) και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των παρεμβάσεων που είχαν γίνει στην περιοχή, θα αποκλειστούν η είσοδος και η έξοδος του κόμβου Σελιανιτίκων στην κατεύθυνση προς Πάτρα, από το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 έως το αργότερο, τα μεσάνυχτα της Κυριακής 26 Απριλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού:

- η κυκλοφορία από Αθήνα προς Σελιανίτικα θα εξυπηρετείται από τον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο «Αίγιο Δυτικός» (Χ.Θ. 176,6) ενώ

- η κυκλοφορία από Σελιανίτικα προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από τον επόμενο ανισόπεδο κόμβο Δρεπάνου (Χ.Θ. 197,1)

σύμφωνα με το ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.