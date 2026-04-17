Ημερίδα με θέμα «Σχολεία EPAS σε δράση: από την Εκπαίδευση στην Ενεργό Ευρωπαϊκή Πολιτειότητα»

Ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί με θέμα: «Σχολεία EPAS σε δράση: από την Εκπαίδευση στην Ενεργό Ευρωπαϊκή Πολιτειότητα» στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Απριλίου 2026, το ΓΕ.Λ. Πάστρας (Κεφαλονιά), το ΓΕ.Λ. Κλειτορίας, το ΓΕ.Λ. Λουσικών, το 13ο ΓΕ.Λ. Πατρών και τα Europe Direct Δυτικής Ελλάδας και Europe Direct Ιονίων Νήσων συνδιοργανώνουν, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Κέφαλος», την Ημερίδα με τίτλο «Σχολεία EPAS σε δράση: από την Εκπαίδευση στην Ενεργό Ευρωπαϊκή Πολιτειότητα», στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης.

Η Ημερίδα που θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί περί τη 1.30 το μεσημέρι, υλοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών στην προώθηση καινοτόμων δράσεων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Παράλληλα, η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διασύνδεσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στη δράση συμβάλλουν επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Καλαβρύτων.

Σκοπός της Ημερίδας όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που μας έστειλε η Διευθύντρια του ΓΕΛ Κλειτορίας

Βασιλική Παπουτσή, είναι η ουσιαστική διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου). Μέσα από τη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων ενισχύονται η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στα κοινά, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης ως βασικού πυλώνα διαμόρφωσης υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.

Στην Ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν σχολικές μονάδες τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να παρακολουθήσουν ενεργά τη συζήτηση.

Τα συνεργαζόμενα σχολεία:

ΓΕΛ Κλειτορίας, ΓΕΛ Λουσικών, 13ο ΓΕΛ Πάτρας, ΓΕΛ Πάστρας.