Χειροπέδες σε 46χρονο για πορνογραφία ανηλίκων

Στα χέρια των Αρχών έπεσε την Πέμπτη (7/04/2026) ένας 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων καθώς στην κατοχή του είχε χιλιάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από στοιχεία που συνέλεξε η Europol για τον 46χρονο που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, για τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε στην ελληνική επικράτεια χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος είχε μεταφορτώσει σε cloud, φάκελο με 171 βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στο σπίτι του 46χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εκεί εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.