Πάτρα: Με επιτυχία η εκδήλωση «Λόγος και Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον»

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, στον κατάμεστο κήπο του Πολύεδρου στην Πάτρα, η εναρκτήρια εκδήλωση του κύκλου «Λόγος και Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον».

Κεντρικός ομιλητής της πρώτης συνάντησης ήταν ο Γεώργιος Π. Χρούσος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, Επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, υποψήφιος διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση, με θέμα «Λόγος, ψυχισμός και ανθρωπινότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό και ουσιαστικό διάλογο υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινου ψυχισμού, τον ρόλο της επιστήμης στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Η παρουσίαση σύνθετων επιστημονικών εννοιών έγινε με σαφήνεια και αμεσότητα, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει ενεργά τη συζήτηση και να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο. Το κλίμα που διαμορφώθηκε χαρακτηρίστηκε από νηφαλιότητα, βάθος σκέψης και έναν σαφή τόνο αισιοδοξίας για τη δυνατότητα ουσιαστικής συνύπαρξης ανθρώπου και τεχνολογίας.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη σημασία ενός τέτοιου κύκλου εκδηλώσεων, που επιχειρεί να επαναφέρει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πεδίο επιστημονικής εγκυρότητας και φιλοσοφικού στοχασμού.

*Ο κύκλος εκδηλώσεων «Λόγος και Αλγόριθμος» συνεχίζεται την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Σπύρο Ι. Ράγκο, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.