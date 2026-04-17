Βάνα Μπάρμπα: "Τώρα που μεγάλωσε η κόρη μου, είμαι ανοιχτή στον έρωτα - Περιμένω κάτι υπέροχο, αλλά δεν με φλερτάρουν"

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή "Νωρίς νωρίς" το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου και έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, για τον έρωτα και το φλερτ, την προσωπική της ζωή, αλλά και για την κόρη της, Φαίδρα.

«Τώρα που μεγάλωσε η κόρη μου, είμαι ανοιχτή στον έρωτα. Περιμένω κάτι υπέροχο, αλλά δεν με φλερτάρουν. Όταν είμαι στο εξωτερικό είναι τέλεια, εδώ δεν με πλησιάζει κανένας. Κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε γνωστοί και όταν γινόμαστε εγκλωβιζόμαστε στην εικόνα μας. Μπορεί να βρεθεί κάποιος αλλά να σε θέλει σαν τρόπαιο. Εγώ δεν θέλω να με θέλει σαν Βάνα Μπάρμπα, θέλω να θέλει τη Βάνα», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

«Δεν θέλω να μιλάω για την κόρη μου γιατί μου βάζει χέρι. Μου έχει κάνει παρατήρηση που την έβγαζα σε όλα αυτά όταν ήταν μικρή, χωρίς να την ρωτήσω, οπότε τώρα μου έχει πει ότι πρέπει να την ρωτάω. Εγώ δεν το είχα καταλάβει και την εξέθεσα μικρή. Νόμιζα ότι επειδή ήμουν σύμβολο και ο κόσμος με αγαπούσε, έπρεπε να πω τα πάντα για την προσωπική μου ζωή. Ήταν μεγάλο λάθος και μου το χτυπάει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει. Αυτό που έμαθα από τη μητρότητα είναι ότι δεν μπορούμε όλοι να είμαστε γονείς», ανέφερε αρργότερα.

