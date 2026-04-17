Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: "Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση" - Τι είπε ο 26χρονος στην απολογία του

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί κατέφθασε πρώτος στο Δικαστικό Μέγαρο ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ενώ ακολούθησαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, 22 και 23 ετών, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο αρσιβαρίστας στην πολύωρη απολογία του, ο 23χρονος και η 19χρονη συγκέντρωσαν χρήματα και εκείνος προμηθεύτηκε ναρκωτικές ουσίες από άτομο που γνώριζε. Οπως κατέθεσε, στη συνέχεια έγινε χρήση των ουσιών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή η 19χρονη άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Ο 26χρονος ανέφερε ότι νόμισε πως η κοπέλα υπέστη επιληπτική κρίση και προσπάθησε να της ανοίξει το στόμα, λέγοντας πως εκείνη τον δάγκωσε. Οπως σημείωσε, αυτό εξηγεί τις σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στον χώρο, οι οποίες –σύμφωνα με τα λεγόμενά του– προέρχονται από τον ίδιο. Ζήτησε μάλιστα να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, δηλώνοντας ότι ακόμη φέρει εμφανή σημάδια από το δάγκωμα στο χέρι του.

Η απολογία του 26χρονου διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Τι αναφέρουν οι συνήγοροι των άλλων δύο κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 22χρονου, ο νεαρός φέρεται να βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο το μοιραίο βράδυ, μαζί με διαφορετική παρέα και άλλη κοπέλα. Οπως υποστηρίζεται, η μοναδική του εμπλοκή ξεκινά τη στιγμή που άκουσε φασαρία στον διάδρομο τις πρώτες πρωινές ώρες και βγήκε για να βοηθήσει, όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη 19χρονη. Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, δεν είχε προηγούμενη σχέση ούτε με την κοπέλα ούτε με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Από την πλευρά του 23χρονου, ο συνήγορός του σημείωσε ότι ο εντολέας του προχώρησε σε κάθε ενέργεια που μπορούσε προκειμένου να βοηθήσει τη 19χρονη. Οπως ανέφερε, μαζί με τον 26χρονο την έβγαλαν έξω για να πάρει αέρα και επιμένουν πως δεν την εγκατέλειψαν σε κανένα στάδιο, παραμένοντας κοντά της μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου άφησε επίσης αιχμές για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Αργοστολίου, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρχαν γιατροί τη νύχτα που μεταφέρθηκε εκεί η 19χρονη. Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «ψεύδη», ξεκαθαρίζοντας ότι υπήρχε πλήρης ιατρική παρουσία στο νοσοκομείο.

