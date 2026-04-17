Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 18-4-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΩΤ. ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ

ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε το Σάββατο 18-4-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Δήμητρα

Τα παιδιά του: Σωτήρης και Βασιλική, Κωνσταντίνος

Ο εγγονός του: Βασίλειος

Τα αδέλφια του: Ευφροσύνη χήρα Περ. Παπαντωνόπουλου, Κωνσταντίνος και Ελένη Μπρομπονα, Κωνσταντίνα χήρα Αποστ. Μπρομπονα, Ανδριάνα χήρα Ελευθ. Ιωακειμίδη, Βασιλική χήρα Θεοδ. Θεοδωρόπουλου, Βασίλειος Μπρούμας, Μαρία και Μιχάλης Γρηγορακάκης

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΜΕΡΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε το Σάββατο 18-4-2026 και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Διακοπτού.

Η σύζυγος: Κων/να

Τα παιδιά του: Αλέξανδρος και Χριστίνα Μερη, Δανάη και Αλέξης Φραγκούλιας

Ο εγγονός του: Κων/νος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτα και Σάββας Φιλιππίδης

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας υιό & αδελφό

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΙΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ: 32

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 18-4-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Τηλέμαχος & Ευδοξία Τσιούρη

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Χαράλαμπος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε το Σάββατο 18-4-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΙΟΥΛΙΑ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΛΓΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΔΑΝΙΗΛ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε το Σάββατο 18-4-2026 και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.

Ο σύζυγος: Δημήτριος

Τα παιδιά της: Σπυρίδων, Τερψιχόρη και Παναγιώτης

Τα εγγόνια της: Γεώργιος, Βασιλική

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

