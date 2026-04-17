Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Δείτε πως αλλάζει το σιντριβάνι στην πλατεία Γεωργίου - ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στο πάνω σιντριβάνι

Σημαντικές αλλαγές στην εικόνα της πλατείας Γεωργίου φέρνουν οι εργασίες αποκατάστασης των ιστορικών σιντριβανιών.

Ήδη στο πάνω σιντριβάνι οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διαφορές να είναι εμφανείς σε σχέση με το κάτω, όπου δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει εργασίες.

Το έργο αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εξωτερικής όψης των σιντριβανιών, την οποία έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο Δήμος Πατρέων θα είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά συστήματα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αποκατάσταση του κάτω σιντριβανιού θα ξεκινήσει σε δεύτερη φάση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο πάνω, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σιντριβάνι Πλατεία Γεωργίου
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a3\u03b9\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03b2\u03ac\u03bd\u03b9","\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5"]
828013
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις