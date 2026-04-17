Πάτρα: Δείτε πως αλλάζει το σιντριβάνι στην πλατεία Γεωργίου - ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στο πάνω σιντριβάνι
Σημαντικές αλλαγές στην εικόνα της πλατείας Γεωργίου φέρνουν οι εργασίες αποκατάστασης των ιστορικών σιντριβανιών.
Ήδη στο πάνω σιντριβάνι οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διαφορές να είναι εμφανείς σε σχέση με το κάτω, όπου δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει εργασίες.
Το έργο αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εξωτερικής όψης των σιντριβανιών, την οποία έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο Δήμος Πατρέων θα είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά συστήματα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αποκατάσταση του κάτω σιντριβανιού θα ξεκινήσει σε δεύτερη φάση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο πάνω, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.
