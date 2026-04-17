Πάτρα: Νέα εποχή για το ιστορικό κτίριο Ματζέστικ

Εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης εκτελούνται τις τελευταίες εβδομάδες στο ιστορικό και εμβληματικό κτίριο του παλαιού ξενοδοχείου Ματζέστικ στην παραλιακή κεντρική πλατεία Συμμάχων στην Πάτρα.



Σκοπός είναι το κτίριο να αξιοποιηθεί εμπορικά, όχι με την ίδια χρήση, αλλά με ενοικίαση των χώρων του, αναφέρει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Βρης, σε ανάρτησή του

Ηδη έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον εταιρία τεχνολογίας προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτό, μετακομίζοντας από ανατολικό προάστιο της πόλης που βρίσκεται τώρα.

Το πρώην Ματζέστικ ανήκει σε μέλος πολύ γνωστής οικογένειας της Πάτρας με πολύπλευρη επιχειρηματική δραστηριότητα επί πολλές δεκαετίες.

Το κτίριο αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Βασιλείου και κτίστηκε από το 1925 μέχρι το 1927, στη γωνία της Αγίου Νικολάου με την Αγίου Ανδρέου. Είναι τετραώροφο με σοφίτα.

Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο νεότερο μνημείο με την απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις 18-05-1982."



Ειδική αναφορά στο κτίριο κάνει και η γνωστή αρχιτέκτων Χαρά Παπαδάτου – Γιαννοπούλου στο σπουδαίο βιβλίο της Πατρώ (2017).