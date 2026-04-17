Ηλεία: Τι βρήκε σε σπίτι η αστυνομία μετά από καταγγελία περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για παράβαση της

νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί βεγγαλικών, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ανακοινώνει η αστυνομία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στις 16-04-2026 το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και

στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ.

του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ενήργησαν έρευνα σε οικία.



Κατά τη διενέργεια της έρευνας, βρέθηκαν στο υπνοδωμάτιο του δράστη και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

• -1.519- γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης,

• -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• -2- αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί,

• -17- πυροκροτητές,

• -15- κροτίδες,

• -26- φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων και

• -10- αβολίδοτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm.



Στο σημείο μετέβη αρμόδιο κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για τον έλεγχο και τη διαχείριση

των εκρηκτικών μηχανισμών και των πυροκροτητών. Ο κατηγορούμενος αναζητείται για να συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου.