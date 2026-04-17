Κεφαλονιά: Σπαρακτικό «αντίο» στη 19χρονη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται σήμερα στο Αργοστόλι η κηδεία της
Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Κεφαλονιάς συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου για να αποχαιρετήσουν τη 19χρονη Μυρτώ.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας.
Η εικόνα έξω από τον ναό αποτυπώνει τη συντριβή: δεκάδες στεφάνια και μηνύματα αγάπης συνοδεύουν το τελευταίο ταξίδι της, ενώ η οικογένειά της καλείται να διαχειριστεί μια απώλεια που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη αντοχή.
Λίγο πριν την τελετή, η μητέρα της 19χρονης μίλησε δημόσια, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας για την οικογένεια.
Την ίδια ώρα, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας τις δικές τους εξηγήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.
πηγή patrisnews.com
