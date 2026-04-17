Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη 22 Απριλίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, στο κτίριο Λαδόπουλου, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση Αλλαγής Υπευθύνου Πράξης της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», με κωδικό ΟΠΣ TA 5174070 με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Φορέα Έγκρισης την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Γανός - Αρμ. Δ/ντής).

2) Έγκριση του από 07/04/2026 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου της μελέτης: ‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 «Παραλία», της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας)’’ - Κατακύρωση (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής).

3) Έγκριση του από 01/04/2026 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου και ως εκ τούτου κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», συνολικού ποσού κατακύρωσης 49.476,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 24%) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής).

4) Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ου Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση ήσσονος σημασίας), του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 5ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής).

5) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 87.000,00€ για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων, σε βάρος του Α.Λ.Ε: 000.2420908: «Έξοδα για πολιτιστικές ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες» (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων).

6) 1η Αναμόρφωση (Εμβόλιμη) προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2026 – Μοναδικό θέμα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια).

7) Σύνταξη όρων διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Πλατείες: Βασ. Γεωργίου Α΄, Εθνικής Αντίστασης (Όλγας), Ομονοίας, Τριών Συμμάχων, Υψηλών Αλωνίων, Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Αγ. Γεωργίου (25ης Μαρτίου) & Τριών Ναυάρχων, για το έτος 2026 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

8) Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πενήντα πέντε (55) ατόμων ήτοι: Ένα (1) άτομο ΠΕ Γεωλόγων, τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών, τρία (3) άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, δώδεκα (12) άτομα ΔΕ Κηπουρών, τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Υδραυλικών & τριάντα ένα (31) άτομα ΥΕ Δασεργατών, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια).

9) Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού για το έτος 2026 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια).

10) α) Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου Πατρέων για το έτος 2026, β) Ακύρωση της 251/15-04-2026 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια).

11) Διαγραφή οφειλής ποσού 11,42€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).