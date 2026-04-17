Έτσι θα είναι το ξύλινο θέατρο που θα δημιουργηθεί στο Έλος της Αγυιάς- Πότε θα παραδοθεί

Ένα ανοιχτό ξύλινο θέατρο και υπαίθριος χώρος στάθμευσης ετοιμάζονται να αλλάξει την εικόνα της περιοχής του Έλους της Αγυιάς, στην Πάτρα.

Το έργο θα κατασκευαστεί στον παλιό χώρο του ΕΟΤ, εκεί όπου σήμερα διεξάγονται οι παιδικές κατασκηνώσεις και εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μετατροπής του ήδη διαμορφωμένου Έλους σε οικολογικό πάρκο.

«Πήραμε την έγκριση δαπάνης ύψους 2.110.000 ευρώ», αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, προσθέτοντας ότι «προχωράμε στη δημιουργία ενός ανοιχτού, ξύλινου θεάτρου χωρητικότητας 653 θέσεων», καθώς και «ενός υπαίθριου χώρου στάθμευσης 174 θέσεων, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες πρόσβασης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών».

Το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό. «Η απόφαση αφορά τη δέσμευση της πίστωσης για τα έτη 2026 και 2027», αναφέρει ο κ. Μελάς, προσθέτοντας ότι «το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους Πατρινούς μέχρι και το 2027». Ο διαγωνισμός έχει ήδη ανοίξει, ενώ εκφράζει την ελπίδα να μην προκύψουν «γραφειοκρατικές καταστάσεις, όπως ενστάσεις από τους πιθανούς αναδόχους του έργου».

Το νέο έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη μεταμόρφωση της περιοχής. Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, «η περιοχή του Έλους έχει ήδη μπει σε διαδικασία μετατροπής σε οικολογικό πάρκο», με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν «μονοπάτια περιπάτου, διαδρομές για ποδήλατο, σημεία στάσης, παρατηρητήρια, χώρους περιβαλλοντικής ενημέρωσης, φυτεύσεις και υποδομές για ήπια αναψυχή».