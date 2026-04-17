Ενοχή του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας

Δικάζονται για βαριά σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων παιδιών τους

Πρόταση ενοχής του εν διαστάσει ζεύγους των αστυνομικών που κατηγορούνται για σωρεία αδικημάτων σεξουαλικής βίας σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους, υποβάλλει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός ζητά από το δικαστήριο, που συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, την καταδίκη των δύο γονιών.

Ο προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση αστυνομικός, που υπηρετούσε στη Βουλή, δικάζεται για βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που αφορούν οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός, πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής, ζητά καταδίκη του αστυνομικού για όλες τις άλλες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Η πρόταση της εισαγγελέα ζητά ενοχή και για τη μητέρα των θυμάτων, η οποία κατήγγειλε την υπόθεση ισχυριζόμενη πώς οι πράξεις της σε βάρος των ανηλίκων παιδιών της ήταν απόρροια εξαναγκασμού της από τον συγκατηγορούμενο της.

Η αστυνομικός κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η διαδικασία συνεχίζεται.

Αυστηρό πλαίσιο στις παραλίες- Τι λέει στο thebest ο Τάκης Ματθαιόπουλος για ξαπλώστρες και αιγιαλό

Έτσι θα είναι το ξύλινο θέατρο που θα δημιουργηθεί στο Έλος της Αγυιάς- Πότε θα παραδοθεί

Κόρινθος: Βρήκαν σορό 17χρονης να επιπλέει στη Διώρυγα

