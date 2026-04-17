Σία Αναγνωστοπούλου: «Σε άμεσο κίνδυνο η βιωσιμότητα του Ιδρύματος "Κιβωτός της Αγάπης" στην Πάτρα»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για το οικονομικό αδιέξοδο και τη βιωσιμότητα του ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης».

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και τις δραματικές δημόσιες εκκλήσεις της προέδρου του φιλανθρωπικού σωματείου «Η Κιβωτός της Αγάπης», το ίδρυμα βρίσκεται για πολλοστή φορά στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης. Η «Κιβωτός», η οποία επιτελεί ένα δυσαναπλήρωτο κοινωνικό έργο φροντίζοντας παιδιά με βαριές αναπηρίες, αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας που απειλεί την καθημερινή λειτουργία της και τη φροντίδα των περιθαλπόμενων.

Τα στοιχεία που παραθέτει η διοίκηση αποκαλύπτουν μια χαώδη απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό κόστος φροντίδας ανά παιδί, που αγγίζει τα 1.750 ευρώ μηνιαίως, και το ποσό των 1.073 ευρώ που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χρόνιου δομικού ελλείμματος και τη συσσώρευση χρεών σε προμηθευτές, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ασφαλιστικά ταμεία. Η τρέχουσα ετήσια επιχορήγηση των 50.000 ευρώ αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκής, καθιστώντας επιτακτική την αύξησή της στο επίπεδο των 300.000–500.000 ευρώ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού.

Επειδή, η «Κιβωτός της Αγάπης» αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη δομή στην περιοχή και η διακοπή της λειτουργίας της θα προκαλούσε ανυπολόγιστο κοινωνικό κενό,

Επειδή, η βιωσιμότητα του ιδρύματος εξαρτάται άμεσα από την αναπροσαρμογή του νοσηλίου στα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες για την εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης προς την «Κιβωτό της Αγάπης» ώστε να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και να διασφαλιστεί η ρευστότητά της;

2. Εξετάζει η κυβέρνηση την αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ και την αύξηση της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης, ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό σημερινό κόστος διαβίωσης και εξειδικευμένης φροντίδας;