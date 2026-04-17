Παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού μέσω drone - Παρουσιάστηκε στην Πάτρα το ευρωπαϊκό Έργο «Air4HEALTH»

"Εντυπωσιακή υπήρξε η παρουσίαση του Διασυνοριακού και Διαπεριφερειακού Ευρωπαϊκού Έργου «Air4HEALTH», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδωρόπουλου και εμπλεκόμενων φορέων στην Π.Ε. Αχαΐας, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026", αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:

"Κύριος στόχος του έργου είναι η διασφάλιση έγκαιρης και ασφαλούς παράδοσης ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη νέα Πολιτική Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι μια καινοτομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, μια πιλοτική δράση ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος υγείας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Η επιτυχής υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την ευρύτερη αξιοποίηση των drones στον τομέα της υγείας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης συμπληρώνοντας ότι η Π.Ε. Αχαΐας επενδύει στα ευρωπαϊκά προγράμματα, αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την κοινωνία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιος Στεφανίδης, o οποίος είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του καινοτόμου ευρωπαϊκού έργου «Air4HEALTH», αφού τόνισε ότι το έργο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών εξήγησε αναλυτικά πώς θα λειτουργεί στην πράξη. Επίσης ζήτησε από τους παρισταμένους να προτείνουν τις σημαντικότερες εφαρμογές του έργου για τους φορείς τους.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν, επίσης, οι εξής: ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρος Τζόλας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας Βασίλης Κούτρας, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας Νικόλαος Καραΐσκος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Νομού Αχαΐας Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η ΥΠΕ), εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεργάτες του έργου «Air4HEALTH», εκπρόσωποι του τοπικού Παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και εθελοντικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι εταίροι του προγράμματος, πέραν της 6ης ΥΠΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών που ηγείται του έργου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Aerospace Technology District (DTA), έναν από τους πιο δραστήριους αεροδιαστημικούς κόμβους, από το Μπρίντιζι της Ιταλίας, καθώς και η Τοπική Αρχή Υγείας του Λέτσε (Azienda Sanitaria Locale Lecce - ASL Lecce), που αποτελεί τον κεντρικό φορέα εποπτείας υγειονομικών υπηρεσιών της Επαρχίας του Λέτσε της Ιταλίας".