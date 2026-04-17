Αυστηρό πλαίσιο στις παραλίες- Τι λέει στο thebest ο Τάκης Ματθαιόπουλος για ξαπλώστρες και αιγιαλό

Ηλεκτρονικοί έλεγχοι, βαριές κυρώσεις και σαφείς περιορισμοί στη χρήση του αιγιαλού, αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες.

Το νέο, αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παραχώρηση αιγιαλού αναλύει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος, μιλώντας για τους κανόνες που ισχύουν και τις συνέπειες για όσους τους παραβιάζουν.

Όπως εξηγεί, οι επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν «είτε τον χώρο μπροστά από το κατάστημά τους, είτε τμήματα που παραχωρούνται μέσω δημοπρασίας», με βασικό περιορισμό ότι «δεν μπορεί να εκμισθωθεί πάνω από το 50% μιας παραλίας», ώστε να διασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για το κοινό. Όσον αφορά το κόστος παραχώρησης, αναφέρει, ότι διαμορφώνεται «με βάση την αντικειμενική αξία της περιοχής».

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ υπογραμμίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια το πλαίσιο έχει γίνει «ιδιαίτερα αυστηρό», με ηλεκτρονικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής MyCoast. Παρά τις χιλιάδες καταγγελίες, από πολίτες, που καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 2025, επισημαίνει ότι «οι έλεγχοι είναι συνεχείς» και ότι «τα πρόστιμα είναι χιλιάδων ευρώ και μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο κλείσιμο της επιχείρησης. Οι επαγγελματίες δεν έχουν λόγο να παρανομούν», ενώ συστήνει στον κόσμο να μην προβαίνει σε καταγγελίες «για ψύλλου πήδημα και άνευ λόγου, παρά μόνο εάν όντως υπάρχει παράβαση» καθώς, όπως τονίζει «από αυτές τις επιχειρήσεις ζούμε, και εμείς και οι υπάλληλοι μας».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι προβλέπονται ελεύθερες ζώνες για τους λουόμενους, «διάδρομοι και κοινόχρηστοι χώροι μπροστά από τις ξαπλώστρες», ενώ καθορίζονται και «οι αποστάσεις μεταξύ γειτονικών επιχειρήσεων, στα έξι μέτρα».