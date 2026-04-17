Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην Κωνσταντινούπολη

Συνάντηση με τη συμμετοχή της Χριστίνας Αλεξοπούλου και της Ελληνικής Αντιπροσωπείας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, πραγματοποίησε η Αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επωφελούμενη της παρουσίας της στην Κωνσταντινούπολη, για τις εργασίες της 152ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), στην οποία συμμετέχει η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Στη συνάντηση παρέστησαν, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και Βουλευτής της ΝΔ κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και κ. Θανάσης Παπαθανάσης, καθώς και η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα. Κατερίνα Νοτοπούλου.

Επισημάνθηκε η διαχρονική πνευματική ακτινοβολία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο αποτελεί πυλώνα για την Ορθοδοξία και παράγοντα σταθερότητας, σε μία περίοδο συνεχών διεθνών προκλήσεων, όπου οι αξίες της ειρήνης, της συνύπαρξης και του αλληλοσεβασμού καθίστανται ολοένα και πιο κρίσιμες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αποτελεί μια από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας παγκοσμίως, με παρουσία και λόγο που ξεπερνά τα εκκλησιαστικά όρια, επηρεάζοντας ουσιαστικά τον δημόσιο διεθνή διάλογο.