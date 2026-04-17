«Ξεκινάμε!». Το μήνυμα του προέδρου του ΟΛΠΑ μετά την έγκριση του Master Plan- Τι περιλαμβάνει και τι σχεδιάζεται στο λιμάνι

«Ξεκινάμε». Με μία και μόνο λέξη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, συνόψισε στο thebest.gr, το βάρος μιας απόφασης που σηματοδοτεί νέα εποχή για το λιμάνι της Πάτρας.

Η έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης, του λεγόμενου Master Plan, του Λιμένα Πατρών ανοίγει τον δρόμο για έναν μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό που αγγίζει κάθε πτυχή της λειτουργίας του, από την εμπορευματική δραστηριότητα και την ακτοπλοΐα, έως τον τουρισμό, την ενέργεια και τη σιδηροδρομική σύνδεση.

Το Master Plan, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και των διεθνών συνδέσεων, στη βελτίωση της ακτοπλοΐας και των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς και στην ανάπτυξη του τουρισμού με σύγχρονες υποδομές, όπως η μαρίνα στον Βόρειο Λιμένα. Παράλληλα, προβλέπει ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), καθώς και ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με το Υπουργείο, δίνεται στον Νότιο Λιμένα, που αναμένεται να αποτελέσει βασικό κέντρο εμπορευματικής και ενεργειακής δραστηριότητας, ενώ ο Βόρειος Λιμένας να αξιοποιηθεί για τουριστικές, επιβατικές και αστικές χρήσεις.

Η έγκριση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου τους ως πυλών ανάπτυξης, διασύνδεσης και ενεργειακής παρουσίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.