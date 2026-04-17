Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συνέλαβαν άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αχαΐα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας
αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν
έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν:

• -438,2- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης
• -1- πιστόλι κρότου με γεμιστήρα
• -2- φυσίγγια αβολίδοτα
• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
• -1.035- ευρώ.


Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Δυτική Αχαΐα
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις