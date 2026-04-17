Πάτρα: Ανεξέλεγκτη κατάσταση στους δρόμους- Διπλοπαρκαρίσματα, έλλειψη πάρκινγκ και απερισκεψία- «Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει» λένε οι σχολές οδηγών

Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους της Πάτρας, με την καθημερινότητα οδηγών και πεζών να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης, της έλλειψης υποδομών και της χαμηλής οδηγικής παιδείας.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος των σχολών οδηγών, «εμείς που κυκλοφορούμε όλη μέρα με το επάγγελμα, υπάρχουν περιπτώσεις που λέμε “ο καθένας κάνει ό,τι θέλει”». Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει έντονα το κυκλοφοριακό πρόβλημα, λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα οχήματα σε σχέση με τον χώρο που έχουμε», ενώ κάνει λόγο και για «έλλειψη σημείων πάρκινγκ».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τονίζει ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από τα συνεχή διπλοπαρκαρίσματα, σημειώνοντας ότι «οποιαδήποτε ώρα της ημέρας υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα παντού», ενώ επισημαίνει ότι «τα πάρκινγκ στο λιμάνι δεν έχουν καμία θέση». Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων χώρων στάθμευσης εκτός κέντρου, αλλά και καλύτερης διαχείρισης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται από άλλα μέσα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται στην ανάγκη αποσυμφόρησης του κέντρου μέσω πεζοδρομήσεων, διεύρυνσης πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, αν και εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτά είναι εφικτά, δεδομένου ότι η πόλη είναι δομημένη. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και της κατάστασης του οδοστρώματος, το οποίο χαρακτηρίζει επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τα δίκυκλα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην απερισκεψία που επικρατεί στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι «βλέπουμε απερίσκεπτα πράγματα και από αυτοκίνητα και από δίκυκλα και από πατίνια», ενώ περιγράφει φαινόμενα όπως ζιγκ-ζαγκ από μηχανάκια, επικίνδυνες αναστροφές και παράνομες στάθμευσεις από αυτοκίνητα σε σημεία που περιορίζουν την ορατότητα, οδηγώντας σε ατυχήματα. Όπως σημειώνει, «ο κόσμος δεν μαθαίνει και δεν μπορούμε ως κοινωνία να στηριζόμαστε στην καλή θέληση του καθενός».

Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη για εντατικότερη αστυνόμευση, τονίζοντας ότι «ως Έλληνες οδηγοί, ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει την παιδεία που πρέπει», ενώ προτείνει μέτρα όπως η τοποθέτηση καμερών σε φανάρια για την καταγραφή παραβάσεων. Όπως εξηγεί, στο εξωτερικό η αυστηρή επιτήρηση λειτουργεί αποτρεπτικά, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου επικρατεί η λογική «ας κάνω μια παρανομία».

Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, ακόμη και για τη χρήση πατινιών, καθώς και σε προτάσεις του κλάδου, όπως η τοποθέτηση καμερών στις εξετάσεις οδήγησης για μεγαλύτερη διαφάνεια. Καταλήγει ότι «όλα αυτά απαιτούν χρόνο και χρήματα, αλλά είναι απαραίτητο να ξεκινήσει άμεσα μια συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης».