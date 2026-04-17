Οι κάμερες θα δώσουν τις απαντήσεις για τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας

Μια γυναίκα από την Αιθιοπία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα η γυναίκα έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι συνθήκες, από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι κάμερες που βρίσκονται στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας αναμένεται να δωσουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της αλλοδαπής γυναίκας που είχε βρεθεί σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας με έναν 45χρονο Ιταλό, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr.Όπως λένε αστυνομικές πηγές, στους κοινόχρηστους χώρους έχουν εντοπιστεί κάμερες οι οποίες είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης γυναίκας.

Το πολύτιμο αυτό βιντεοληπτικο υλικό θα «δείξει» αν η αλλοδαπή γυναίκα εξαναγκάστηκε να πέσει στο κενό ή αν μιλάμε για δυστύχημα.

Ένα δεδομένο το οποίο εξετάζεται προσεκτικά από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα για το τραγικό περιστατικό είναι το γεγονός ότι τα παράθυρα της πολυκατοικίας που «βλέπουν» στον ακάλυπτο χώρο δεν ανοίγουν και γι’ αυτό το παράθυρο από το οποίο «βγήκε» από το εσωτερικό της πολυκατοικίας η γυναίκα είναι σπασμένο.

Όσο είναι σε εξέλιξη η έρευνα το σενάριο η γυναίκα να ανέβηκε από μόνη της στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, πάντως, δείχνει να έχει όλο και λιγότερες πιθανότητες.

Αυτό που εξετάζεται είναι ποιος έσπασε το παράθυρο και αν τελικά η γυναίκα χρειάστηκε να σπάσει το συγκεκριμένο παράθυρο για ποιο λόγο το έκανε.

Φύλλο και φτερό



Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» το προφίλ του Ιταλού με τον οποίον συναντήθηκε η γυναίκα πριν χάσει τη ζωή της: πότε ήρθε στην Ελλάδα, για ποιο λόγο ήρθε και ποιες ήταν οι κινήσεις του στη χώρα.

Ο ίδιος μιλώντας στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως ο λόγος της επίσκεψής του στη χώρα μας ήταν οι διακοπές.