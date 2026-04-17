Πάτρα: 16χρονος μπήκε στο σπίτι 20χρονου και τον λήστεψε

Εξιχνιάσθηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, υπόθεση ληστείας σε βάρος άνδρα, που

διαπράχθηκε προχθές το απόγευμα στην Πάτρα, ανακοινώνει η αστυνομία.



Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, σε βάρος ενός 16χρονου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν

ταυτοποιηθεί, καθώς και της μητέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, ο 16χρονος ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό του, εισήλθαν σε οικία ημεδαπού άνδρα και με

την άσκηση σωματικής βίας και απειλές, του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.



Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών,

οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.