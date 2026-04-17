«Η Πάτρα είναι ένα από τα κέντρα εκμετάλλευσης παιδιών»- Τι λέει ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, στο thebest για την υπόθεση του 12χρονου

Η υπόθεση του 12χρονου που τηλεφώνησε στο Χαμόγελο του Παιδιού για να ξεφύγει από τον πατέρα του, ο οποίος τον ανάγκαζε να γυρίζει σε διάφορες πόλεις πουλώντας γλαστράκια, κρατώντας ο ίδιος όλα τα χρήματα, φέρνει στο φως ένα σκοτεινό φαινόμενο που ταλανίζει συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

«Η Πάτρα είναι ένα από τα κέντρα εκμετάλλευσης παιδιών», τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κίνησης του ίδιου του παιδιού να ζητήσει βοήθεια.

«Ένα παιδί δεν θεωρεί κανονικότητα αυτό στο οποίο το έχουν υποβάλει. Και το σπουδαίο είναι ότι ζήτησε βοήθεια. Μια παιδική ψυχή, εξαρτημένη από τον πατέρα της, λέει "αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε εμένα, πρέπει να πηγαίνω σχολείο και να κάνω πράγματα της ηλικίας μου"», λέει ο κ. Γιαννόπουλος.

Καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του παιδιού έπαιξε και μια άγνωστη γυναίκα, την οποία ο 12χρονος πλησίασε στον δρόμο ζητώντας βοήθεια. «Θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι στράφηκε για βοήθεια σε μια κυρία που βρήκε στον δρόμο, για να επικοινωνήσει μαζί μας, και αυτή τον φρόντισε, αυτή είναι η σωστή λέξη, τον φρόντισε. Της ζήτησε να τηλεφωνήσουν στο Χαμόγελο. Μιλήσαμε μαζί της και δώσαμε τις οδηγίες για ό,τι έπρεπε να κάνει, μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Η κυρία αυτή νοιάστηκε, δεν το έσκασε, γιατί θα μπορούσε να είχε φοβηθεί ότι ο πατέρας θα της έκανε κακό», αναφέρει.

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί και η νομική αντιμετώπιση του πατέρα. «Μέχρι πρότινος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν γινόταν τίποτα με τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν υπήρχαν κατηγορίες που να τους τιμωρούν αυστηρά. Τώρα όμως ο εισαγγελέας τον κατηγόρησε για εμπορία ανθρώπων, που συνιστά κακούργημα», σημειώνει ο πρόεδρος του Χαμόγελου.

Ανοιχτό παραμένει, ωστόσο, το ζήτημα της φιλοξενίας, των παιδιών που παραμένουν στα νοσοκομεία, όπως και ο 12χρονος. «Το παιδί έχει ακόμα δύο αδέλφια που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Ελπίζουμε το σύστημα να μην προδώσει αυτά τα παιδιά και να πουν μετά "καλύτερα με τον πατέρα μου παρά με το σύστημα". Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, "παρκάρουν" τα παιδιά στα νοσοκομεία και δεν έχουν πού να πάνε. Πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί σίγουρα δεν είναι λύση τα παιδιά να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό», καταλήγει, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο: «Στο παρελθόν μας έχουν τηλεφωνήσει και παιδιά μέσα από καταυλισμούς, γιατί βλέπουν ότι αυτό που ζουν δεν είναι κανονικότητα».