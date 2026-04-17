Αίγιο: Mε λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Παναγία Τρυπητή- ΒΙΝΤΕΟ

Το Αίγιο τιμά την Πολιούχο του

Με λαμπρότητα και κατάνυξη το Αίγιο  τιμά σήμερα την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή.

Το πρωί τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα ναό πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
και ακόλούθησε η Λιτανεία από το Ιερό Προσκύνημα προς την Πλατεία Αγίας Λαύρας, με τη συμμετοχή των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας και Αιγείρας.


Την Κυριακή του Θωμά 19/04 στις 9 το πρωί θα γίνει η απόδοση της Γιορτής και επανατοποθέτηση της Εικόνας στον Θρόνο Της.

Στον εορτασμό συμμετείχε πλειάδα Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων οι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Νέας Ιωνίας-Φιλαδελφείας-Ηρακλείου-Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Παραμυθίας-Φιλιατών-Γηρομερίου-Πάργης κ. Σεραπίων καθώς επίσης και ο οικείος Ποιμενάρχης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος

 

