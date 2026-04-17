Αίγιο: Mε λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Παναγία Τρυπητή- ΒΙΝΤΕΟ

Το Αίγιο τιμά την Πολιούχο του
Με λαμπρότητα και κατάνυξη το Αίγιο τιμά σήμερα την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή.
Το πρωί τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα ναό πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
και ακόλούθησε η Λιτανεία από το Ιερό Προσκύνημα προς την Πλατεία Αγίας Λαύρας, με τη συμμετοχή των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας και Αιγείρας.
Την Κυριακή του Θωμά 19/04 στις 9 το πρωί θα γίνει η απόδοση της Γιορτής και επανατοποθέτηση της Εικόνας στον Θρόνο Της.
Στον εορτασμό συμμετείχε πλειάδα Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων οι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Νέας Ιωνίας-Φιλαδελφείας-Ηρακλείου-Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Παραμυθίας-Φιλιατών-Γηρομερίου-Πάργης κ. Σεραπίων καθώς επίσης και ο οικείος Ποιμενάρχης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος
Κόρινθος: Βρήκαν σορό 17χρονης να επιπλέει στη Διώρυγα
Κεφαλονιά: Στον ανακριτή με σκυμμένα τα κεφάλια, οι συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης
Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα σε πολυκατοικία – Τι υποστηρίζει ο Ιταλός- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr