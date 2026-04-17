Πλήθος επιχειρήσεων και ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις, που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.
Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:
- χονδρικό και λιανικό εμπόριο
- δομικά υλικά
- τσιμέντα
- τηλεπικοινωνίες και τουρισμός
- εκπαίδευση
- βιομηχανία πλαστικών
- ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών
- συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης
- φαρμακοβιομηχανίες
- εμπόριο παιχνιδιών
- επεξεργασία και εμπορία καφέ
- παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών
Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:
- ηλεκτρολόγους μηχανικούς
- μηχανολόγους μηχανικούς
- τεχνολόγους τροφίμων
- ηλεκτρολόγους
- υδραυλικούς
- εργατοτεχνίτες
- χειριστές μηχανημάτων
- εκπαιδευτικούς
- στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων
- συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης
- υπεύθυνους καταστημάτων
- υπαλλήλους γραφείου
- λογιστές
- γραφίστες
- πωλητές
- υπαλλήλους αποθήκης
- οδηγούς
- αρτοποιούς
- ζαχαροπλάστες
- κρεοπώλες
- καμαριέρες
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:
https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επί τόπου συνεντεύξεις.
