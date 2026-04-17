Πλήθος επιχειρήσεων και ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις, που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

- χονδρικό και λιανικό εμπόριο

- δομικά υλικά

- τσιμέντα

- τηλεπικοινωνίες και τουρισμός

- εκπαίδευση

- βιομηχανία πλαστικών

- ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών

- συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης

- φαρμακοβιομηχανίες

- εμπόριο παιχνιδιών

- επεξεργασία και εμπορία καφέ

- παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

- ηλεκτρολόγους μηχανικούς

- μηχανολόγους μηχανικούς

- τεχνολόγους τροφίμων

- ηλεκτρολόγους

- υδραυλικούς

- εργατοτεχνίτες

- χειριστές μηχανημάτων

- εκπαιδευτικούς

- στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων

- συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

- υπεύθυνους καταστημάτων

- υπαλλήλους γραφείου

- λογιστές

- γραφίστες

- πωλητές

- υπαλλήλους αποθήκης

- οδηγούς

- αρτοποιούς

- ζαχαροπλάστες

- κρεοπώλες

- καμαριέρες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επί τόπου συνεντεύξεις.