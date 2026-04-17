Κόρινθος: Βρήκαν σορό 17χρονης να επιπλέει στη Διώρυγα

Τραγικό περιστατικό
Σοκ προκαλεί το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου, όταν ένα άψυχο σώμα εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε κοπέλα ηλικίας 17 ετών. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.
Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού. Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.
