Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κόρινθος: Βρήκαν σορό 17χρονης να επιπλέει στη Διώρυγα

Τραγικό περιστατικό

Σοκ προκαλεί το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου, όταν ένα άψυχο σώμα εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε  κοπέλα ηλικίας 17 ετών. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού. Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σορός Διώρυγα Κορίνθου Ισθμός Κορίνθου
Ειδήσεις
Κοινωνία
827988
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις