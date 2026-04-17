Tiffany event, Νέα Υόρκη: Η Μαρία Ολυμπία συναγωνίστηκε Ρόζι Χάντιγκτον και Τεγιάνα Τέιλορ

Tiffany event, Νέα Υόρκη: Η Μαρία Ολυμπί...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Η κόρη των Παύλου και Μαρί Σαντάλ περπάτησε ανάμεσα στις πλέον stylish celebrities

Tα ονομαστά (και απλησίαστα) πετράδια του κολοσσού κοσμημάτων Tiffany & Co. έλαμψαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Με αφορμή την επίσημη παρουσίαση της βαρύτιμης, φυσιολατρικής σειράς «Blue Book 2026: Hidden Garden» στήθηκε red carpet γεμάτο διασημότητες. Ανάμεσά τους συγκαταλεγόταν και η Μαρία Ολυμπία, κόρη των Παύλου και Μαρί Σαντάλ, κόρη του τέως βασιλιά της Ελλάδας.

Γνωστή ως Maria Olympia of Greece και στέλεχος του ομίλου καταστημάτων μόδας Moda Operandi, η νεαρή royal (και ambassador σε Louis Vuitton κ.α.) είχε να συναγωνιστεί celebrities που «σκίζουν»  ενδυματολογικά όπως οι Ρόζι Χάντιγκτον, Τεγιάνα Τέιλορ, Νταιάν Κρούγκερ, Ναόμι Γουότς. Ντύθηκε λιγότερο επίσημα από εκείνες, επιλέγοντας ένα σατινέ midi dress σε σκούρο μπλε, που συνδύασε βέβαια με σκουλαρίκια και μενταγιόν Tiffany. Με «αόρατο» μακιγιάζ και το signature bob κούρεμά της έδειχνε όπως πάντα ιδιαίτερα κομψή για τα 29 της χρόνια.

Στο event ήταν και η super star της ποπ, Μαράια Κάρει, οι ηθοποιοί, Αμάντα Σέιφριντ, Κόνορ Στόρι, Γκρέτα Λι, περιζήτητοι influencers, η τραγουδίστρια Ροζέ κ.α.

Μαρία Ολυμπία, Μαράια Κάρει, Ναόμι Γουότς

Μαρία Ολυμπία, Μαράια Κάρει, Ναόμι Γουότς

Τεγιάνα Τέιλορ και Ροζέ

Τεγιάνα Τέιλορ και Ροζέ

Αμάντα Σέιφριντ και Κάρολιν Ντάουρ

Αμάντα Σέιφριντ και Κάρολιν Ντάουρ

Ενδεικτικά κοσμήματα που παρουσιάστηκαν

Ενδεικτικά κοσμήματα που παρουσιάστηκαν

Νταιάν Κρούγκερ

Νταιάν Κρούγκερ

Ρόζι Χάντιγκτον

Ρόζι Χάντιγκτον

Ο Κόνορ Στόρι ανάμεσα στις Ρόζι και Ροζέ

Ο Κόνορ Στόρι ανάμεσα στις Ρόζι και Ροζέ

Τεγιάνα Τέιλορ και Ροζέ

Τεγιάνα Τέιλορ και Ροζέ

Moncler: Το puffy καλοκαίρι του Τζέιμι Ντόρναν και το πελώριο χταπόδι στο Corso Como

Στολισμένες, balloon, σε μεγάλη γκάμα σχημάτων: Οι φούστες χρίζονται πρωταγωνίστριες της σαιζόν

Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών- Τι προβλέπει

#tags Tiffany Μαρία Ολυμπία
["Tiffany","\u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03b1 \u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03af\u03b1"]
827987
