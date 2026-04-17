Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.
Το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:
«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
