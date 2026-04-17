Ηλεία: Μεγάλη επετειακή τιμητική εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη

"Την Πρωτομαγιά του 2026 συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, του πλέον εμβληματικού αγωνιστή κατά της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974.



Με πρωτοβουλία του «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού» και πολιτών της Δίβρης (Λαμπεία) Ηλείας, οργανώνεται το Σάββατο 2 Μαϊου 2026, από τις 6 μ.μ., μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση για να τιμηθεί ο ήρωας της Δημοκρατίας στον τόπο από τον οποίο έλκει την καταγωγή του", αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1) Παρουσίαση της πορείας και δράσης του Αλέξανδρου Παναγούλη, από τον επ. καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νίκο Αναστασόπουλο

2) Μαρτυρίες, γεγονότα και κρίσεις για τον άνθρωπο και αγωνιστή Αλέξανδρο Παναγούλη με ομιλητές:

• Στάθης Παναγούλης, αδελφός και συναγωνιστής του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργός

• Στάθης Γιώτας, συναγωνιστής και συγκατηγορούμενος του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργός

• Κώστας Μαρδάς, δημοσιογράφος, βιογράφος του Α.Π. με το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης – Πρόβες Θανάτου»



3) Συζήτηση με θέμα: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία, μισό αιώνα μετά τη μεταπολίτευση με συμμετοχή:

• Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (tbc)

• Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής και ευρωβουλευτής

• Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής και πρώην υπουργός

• Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην υφυπουργός



4) Παρουσίαση του νεοεκδοθέντος συλλογικού τόμου «Αλέξανδρος Παναγούλης – Απείθεια στο θάνατο» σε επιμέλεια Νίκου Σηφουνάκη και Θανάση Πετρίδη

5) Αποκάλυψη στην κεντρική πλατεία τιμητικής και αναμνηστικής στήλης – Χαιρετισμοί από βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

6) Μουσική Συναυλία του Βασίλη Λέκκα, μεταξύ άλλων και με τραγούδια σε στίχους Αλέξανδρου Παναγούλη, ή εμπνευσμένα απ΄αυτόν. Απαγγελία ποιημάτων του.

7) Έκθεση φωτογραφιών και ντοκουμέντων από τη ζωή και τους αγώνες του Αλέξανδρου Παναγούλη

Η εκδήλωση βρίσκεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.



Ενιαία Ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr

Με αφορμή τη διοργάνωση της επετειακής – τιμητικής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, η Α.Μ.Κ.Ε. «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού», δημιούργησε την ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr όπου συγκεντρώνεται το πολύ μεγάλης έκτασης υλικό που έχει κατά καιρούς δημοσιευθεί για τον εμβληματικότερο αγωνιστή της αντίστασης εναντίον της δικτατορίας. Η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με επιπλέον κείμενα, βίντεο και φωτογραφίες, έτσι ώστε σταδιακά να αναρτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πολύ αξιόλογου υλικού που βρίσκεται διάσπαρτο στο διαδίκτυο.