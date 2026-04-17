Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα σε πολυκατοικία – Τι υποστηρίζει ο Ιταλός- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μια γυναίκα από την Αιθιοπία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα η γυναίκα έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι συνθήκες, από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, νωρίτερα η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, το οποίο είχε νοικιαστεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου να συναντήσει έναν άνδρα, μετά από ραντεβού που είχε κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Ο άνδρας, ένας Ιταλός τουρίστας 45 ετών, έχει προσαχθεί από τις αρχές και εξετάζεται, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για δυστύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν η γυναίκα να πέσει στο κενό είχε έντονο διάλογο με τον 45χρονο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσαχθείς υποστήριξε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν γνώριζε στοιχεία της γυναίκας, ενώ ανέφερε ότι είχαν συναντηθεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών.



Κατά τις αστυνομικές έρευνες στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, από όπου εκτιμάται ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό πριν καταλήξει νεκρή στον ακάλυπτο, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και ένα σπασμένο παράθυρο.

Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο – ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο φέρεται να ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον διάδρομο της πολυκατοικίας, ζητώντας του να ανοίξει την πόρτα.