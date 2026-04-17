Το δίλημμα Μητσοτάκη: Έλληνας Νίξον ή Έλληνας Όρμπαν

Η συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη (16/4) νομίζω πως θα αποδειχθεί ιστορική, όχι μόνο για τα όσα ειπώθηκαν αλλά και για τις πολιτικές επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν.

Το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της συζήτησης, που σημειώνω την προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ, ήταν το ανηλεές σφυροκόπημα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ερώτημα Ανδρουλάκη προς το Μητσοτάκη αν θέλει «να φύγει ως Έλληνας Νίξον ή ως Έλληνας Όρμπαν» σφράγισε ολόκληρη τη συνεδρίαση.

Το ίδιο ισχύει και μάλιστα πολύ πιο επώδυνα για το σχόλιο Ανδρουλάκη ότι η χώρα δεν μπορεί να έχει πρωθυπουργό που εκβιάζεται από απόστρατο αξιωματικό ξένου κράτους, πρόκειται για τον Ματ Ντίλον του Predator.

Παρότι η ομιλία Ανδρουλάκη υπήρξε ομολογουμένως και μακράν η καλύτερή του στη Βουλή, υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης αναδείχθηκε το δίδυμο που θα αναμετρηθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση που είναι χωρίς αντίπαλο έπαψε να υπάρχει την Πέμπτη που μας πέρασε και αυτό είναι το βασικό πολιτικό συμπέρασμα της συζήτησης. Είναι μάλιστα περιττό να μιλήσω, τούτων δοθέντων, για τα δικά μας καθήκοντα και τις δικές μας υποχρεώσεις.

Η πρώτη θέση στις εκλογές είναι πια στα χέρια μας.