Πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ: Τα φαβορί στις θέσεις των μεταλλίων του ομαδικού

Με το ομαδικό άνοιξε και έκλεισε σήμερα 16/04 η πρώτη αγωνιστική ημέρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ παίδων-κορασίδων της Πάτρας.

Στην πρώτη ενότητα της δράσης στο κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας έγιναν τα γκρουπ των αγοριών, στη δεύτερη τα γκρουπ των κοριτσιών και οι προημιτελικοί των παίδων για να προκύψουν οι ομάδες, που θα καλύψουν τις θέσεις των μεταλλίων.

Η είδηση είναι ότι επικράτησαν τα πρώτα φαβορί και στις δύο κατηγορίες. Στους παίδες οι τέσσερις τοπ ομάδες των seeding πήραν αρχικά την 1η θέση στους ομίλους τους και μετά νίκησαν και στην 8άδα. Είναι ο ΑΟ Πεύκης, ο Ίκαρος Καστριτσίου, ο ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης και ο Τελαμών Σαλαμίνας.

Στο ομαδικό κορασίδων ανέδειξαν την πρώτη 4άδα τα δύο γκρουπ. Οι ομάδες, που πήραν την 1η και τη 2η θέση σε αυτά, θα βρεθούν και στο βάθρο των νικητών. Η Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας, ο ΑΟ Ηράκλειο 2001, o ΑΟ Θέρμης Θερμαίος και ο ΑΟ Προφήτη Ηλία Πειραιά.

Στους παίδες τα δύο πρώτα φαβορί σε κάθε έναν όμιλο πήραν την πρόκριση με την ίδια σειρά. Ο ΑΟ Πεύκης και ο ΓΑΣ Χολαργού στο 1ο γκρουπ, ο Ίκαρος Καστριτσίου και ο ΑΣΕΑ Καβάλας στο 2ο, ο ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης και ο ΑΣ Πέρα Θεσσαλονίκης στο 3ο, ο Τελαμών Σλαμίνας και ο ΟΕΑ Θεσσαλονίκης στο 4ο. Μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησε ο ΑΣΕΑ Καβάλας στο 2ο γκρουπ μέχρι να ξεπεράσει τον ΦΑΣ Τρικάλων με 3-2 και να περάσει στην επόμενη φάση.

Στα προημιτελικά επίσης δικαιώθηκαν οι προβλέψεις. Ο ΑΟ Πεύκης απέκλεισε τον ΑΣΕΑ Καβάλας με 3-0, ο Ίκαρος Καστριτσίου με το ίδιο σκορ τον ΓΑΣ Χολαργού, ο Τελαμών Σαλαμίνας επίσης με 3-0 το Πέρα Θεσσαλονίκης και ο ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης με 3-1 τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Στα ημιτελικά αύριο (17/04) στις 10:00 η Πεύκη αντιμετωπίζει τον ΣΠΑΛΠ και ο Ίκαρος τον Τελαμώνα Σαλαμίνας.

Στις κορασίδες η Πρόοδος κυριάρχησε στο 1ο γκρουπ, ενώ το Ηράκλειο χρειάστηκε να επικρατήσει 3-2 σε δυνατή αναμέτρηση με τον Θερμαίο από τη Θεσσαλονίκη. Στη διεκδίκηση της 2ης θέσης ο Προφήτης Ηλίας Πειραιά έκαμψε στην καθοριστική 3η αγωνιστική του 1ου γκρουπ την περσινή πρωταθλήτρια ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, ενώ ο Θερμαίος επιβλήθηκε με 3-0 μίας άλλης ομάδας από τη συμπρωτεύουσα, του Μακεδνού. Επίσης στις 10:00 αρχίζει η 4άδα των κοριτσιών με την Πρόοδο Ραφήνας να τίθεται αντιμέτωπη με τον ΑΟ Θέρμης Θερμαίος και το Ηράκλειο 2001 με τον Προφήτη Ηλία Πειραιά. Οι τελικοί του ομαδικού έχουν οριστεί για τις 12:30.