Αρχαία Ολυμπία: Σύλληψη οδηγού για παράνομη μεταφορά αμνοεριφίων χωρίς πιστοποιητικά

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών που αφορούν τη μεταφορά ζώων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό 111, στο ύψος του Κούμανι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από έλεγχο σε φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας μετέφερε συνολικά 16 αμνοερίφια χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, παραβιάζοντας σχετική απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη της διασποράς της ευλογιάς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του φορτηγού, ενώ τα ζώα εξετάστηκαν από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηλείας. Τα δείγματα που ελήφθησαν πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακό έλεγχο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.