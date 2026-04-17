Ηλεία: Ανήλικος κατάπιε χλωρίνη- Το άρπαξε από το νοσοκομείο ο παππούς που τον είχε υπό την εποπτεία του

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ηλεία, κατηγορώντας τον για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Απριλίου 2026 στα Λεχαινά, όταν ο κατηγορούμενος, που είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονού του, δεν απέτρεψε την κατάποση χλωρίνης από το παιδί.

Άμεσα το ανήλικο μεταφέρθηκε στο Πολυιατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας πήρε το παιδί από την παιδιατρική κλινική και αποχώρησε, παρά τις ρητές οδηγίες των γιατρών για παραμονή του στο νοσοκομείο, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να υποστεί χημική πνευμονία.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ανηλίκου, ενώ ο άνδρας συνελήφθη το επόμενο πρωί στον Πύργο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.