«Άλμα» σχεδόν 24% σε ένα τρίμηνο στο μοσχάρι φέρνει νέο σοκ στην τσέπη του καταναλωτή

Σε ένα από τα πιο μεγαλύτερα «αγκάθια» στο μέτωπο της ακρίβειας εξελίσσεται το μοσχάρι, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η μέση ετήσια αύξηση της τιμής έφτασε το 23,8%, την ώρα που ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάρτιο στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το newsit.gr η τιμή του μοσχαριού κινήθηκε σε ρυθμούς διαρκούς ράλι σε όλο το πρώτο τρίμηνο, αφού η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 25,4% τον Ιανουάριο, στο 25,6% τον Φεβρουάριο και στο 20,3% τον Μάρτιο, κρατώντας το προϊόν σταθερά ανάμεσα στα πιο «τσουχτερά» είδη του ραφιού σε σχέση με έναν χρόνο πριν εν μέσω αναζωπύρωσης του κύματος της ακρίβειας.

Μια μέση αύξηση σχεδόν 24% σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ αρχικής δαπάνης ο καταναλωτής πληρώνει περίπου 24 ευρώ περισσότερα. Αν, για παράδειγμα, η τιμή στο μοσχάρι προηγουμένως ήταν 15 ευρώ, η επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 3,6 ευρώ και το τελικό ποσό ανεβαίνει κοντά στα 18,6 ευρώ, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στο εν λόγω προϊόν καθώς η ανατίμηση έχει πραγματική αποτύπωση και στο ταμείο.

Ποιοι παράγοντες ωθούν ψηλότερα το μοσχάρι

Ωστόσο, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που ωθεί υψηλότερα την τιμή στο μοσχάρι.

Ο πρώτος είναι η ίδια η αγορά βοείου κρέατος στην Ευρώπη, όπου η προσφορά παραμένει σφιχτή. Η Eurostat εκτιμά ότι η παραγωγή βοοειδών στην ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα είναι μειωμένη κατά 4,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ η Κομισιόν κατέγραφε στα τέλη Μαρτίου ότι οι τιμές σφαγίων ενήλικων αρσενικών βοοειδών στην ΕΕ ήταν 12,74% υψηλότερες από πέρσι.

Ο δεύτερος είναι το ενεργειακό μέτωπο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει ξανά το κόστος σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λιπάσματα, δηλαδή σε παράγοντες που περνούν αργά ή γρήγορα και στο κόστος των τροφίμων.

Το βασικό για την αγορά είναι ότι η ακρίβεια στο μοσχάρι δεν είναι παροδική καθώς παραμένει για μήνες σε πολύ υψηλά επίπεδα και λειτουργεί ήδη ως μια σαφής ένδειξη ότι η τιμή στα τρόφιμα μπορεί να συνεχίσει να πιέζεται όσο ο πόλεμος κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου ενεργειακού σοκ.